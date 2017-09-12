Меркель не намерена полностью замораживать поставки оружия Анкаре
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не намерена вводить полную приостановку поставок оружия Турции со стороны Германии, передает во вторник немецкий телеканал NDR.
В то же время, она поддержала ограничения на подобные поставки, о которых ранее объявили в Берлине.
По словам А.Меркель, отныне решение о поставках Анкаре тех или иных видов вооружений будет приниматься в каждом отдельном случае.
При этом германский канцлер подчеркнула, что Турция по-прежнему остается ключевым партнером Германии по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в РФ), несмотря на трудности в турецко-германских отношениях.
Между тем, турецкий министр по делам ЕС Омер Челик отметил, что приостановка запросов Турции об экспорте оружия из ФРГ серьезно повлияет на борьбу с терроризмом.
"Это (заморозка крупных поставок оружия Анкаре - ИФ) ослабит способность Турции бороться с терроризмом, что, в свою очередь, будет представлять опасность для Германии и Европы", - сказал О.Челик журналистам в Лондоне.
"Для чего Турция использует оружие? Она применяет его для борьбы с террористами: боевиками ИГИЛ и Рабочей партией Курдистана (считается в Турции террористической - ИФ). Поэтому заявления Зигмара Габриэля (глава МИД Германии - ИФ) непосредственно затрагивают усилия Турции по борьбе с террористами", - подчеркнул О.Челик.
Ранее З.Габриэль объявил о заморозке Германией крупных поставок оружия Анкаре в связи с разногласиями между двумя странами.
"Мы приостановили все крупные запросы об экспорте оружия, которые были направлены нам Турцией, и таких запросов немало", - сказал министр во время форума, организованного немецкой газетой "Хандельсблатт".
При этом З.Габриэль подчеркнул, что из этого запрета будут сделаны исключения. Так, речь идет о сделках между ФРГ и Турцией в рамках многосторонних международных договоров и соглашений, главной целью которых не является поставка вооружений.