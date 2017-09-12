Центр Разумкова презентовал книгу о развитии партийной системы в Украине

Украинский центр экономических и политических исследований имени Разумкова в Киеве презентовал книгу "Трансформація партійної система: український досвід у європейському контексті" о развитии партийной системы в Украине.

"Наличие большого количество материала натолкнуло нас на мысль, что нужно его обобщить и систематизировать, а также посмотреть на процесс становления нашей партийной системы в сравнительном контексте с точки зрения того, как они соотносятся с процессами в других странах, … как перекликаются наши тенденции и общеевропейские, а также отдельных европейских стран", - сказал заместитель гендиректора Центра Разумкова Юрий Якименко на пресс-конференции во вторник в Киеве.

В книге представлен доклад Центра Разумкова, который содержит анализ процесса формирования партийной системы в Украине с 1990 по 2017 год, его основные этапы и тенденции.

В издание также включили статьи украинских и зарубежных авторов с анализом особенностей развития партийных систем Украины и стран Европы, опыта представительства Фонда Конрада Аденауэра в содействии развития институтов представительской демократии в Украине.

"Мы увидели, каким образом наша политическая система с самого начала приобретала системные черты многопартийности, потом проходила определенные этапы, которые можно соотнести с типологий Сартори, допустим, это: поляризованный плюрализм, умеренный плюрализм, тенденция к формированию системы с партией-гегемоном времен доминирования Партии регионов и, по сути, тенденции ее превращения в единственную партию в партийной системе", - пояснил Ю.Якименко

"Далее – события Майдана. И дальнейшая смена политических партий… И последние тенденции. Мы смогли охватить период, по сути, до июня 22017 года", - добавил он.

В книге представлена социологическая информация – результаты опросов общественного мнения и экспертных опросов об отношении к партиям и оценке их.

Книга издана при поддержке Фонда Конрада Аденауэра.