События

18:47 12.09.2017

Боевики в зоне АТО во вторник существенно уменьшили свою активность, но два украинских военных ранены

Боевики в зоне проведения АТО на Донбассе с полуночи по состоянию на 18:00 вторника, 12 сентября, 4 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, два украинских военных получили ранения, сообщили в штабе АТО.

"После вчерашних почти трех десятков обстрелов украинских позиций различными видами гранатометов и минометов сегодня боевики существенно уменьшили свою активность. С полуночи в районе проведения АТО зафиксированы 4 факта открытия огня со стороны противника. Из них один обстрел характеризуется как неприцельный", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети Facebook во вторник вечером.

В то же время, как отмечается, даже незначительная активность незаконных вооруженных формирований привела к ранениям бойцов ВСУ. "Так, около 7 утра во время обстрела опорного пункта сил АТО из гранатомета у Крымского два военнослужащих украинской армии получили ранения", - сказано в сводке.

На донецком направлении боевики дважды обстреливали из крупнокалиберных пулеметов укрепления сил АТО в Авдеевской промзоне.

На приморском направлении из стрелкового оружия боевики неприцельно обстреляли укрепления сил АТО в окрестностях Талаковки.

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Интерфакс-Украина
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