События

18:41 12.09.2017

Петренко: прорыв границы в ПП "Шегини" недопустимо и является проявлением неуважения к государственности Украины

Министр юстиции Павел Петренко считает недопустимым факт прорыва государственной границы Украины в пункте пропуска "Шегини", во время которого экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили попал на территорию страны.

"Я могу только сказать своё личное мнение, что то, что произошло на границе, является недопустимым, потому что режим границы и пересечения границы - это вопросы национальной безопасности", - сказал министр журналистам во вторник в Киеве.

Он подчеркнул, что вне зависимости от того, какой статус имеет человек, он "не имеет права незаконно пересекать границу, так как это фактически проявление неуважения к государственности этой страны".

"А оценку тем или иным действиям конкретных лиц, которые присутствовали во время этого инцидента, должны давать компетентные правоохранительные органы в чётком соответствии с украинским законодательством"- подытожил глава Минюста.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Страны ЕС не дали представляющей интересы Януковичей адвокатской компании информацию о средствах и активах – Енин

В Харькове в ДТП пострадали четверо детей и взрослый

Украинская прокуратура проводит экстрадиционную проверку по Саакашвили

СБУ объявила в розыск Черновецкого

В МВД считают, что Саакашвили незаконно находится на территории Украины, но о задержании его пока речь не идет

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики в зоне АТО во вторник существенно уменьшили свою активность, но два украинских военных ранены

Возле Львова полиция проверяет на наличие оружия и взрывчатки группу из около 50 мужчин

ВСУ и дальше будут наращивать боевые возможности за счет масштабных учений

Порошенко считает необходимым в кратчайшие сроки предложить Раде оптимальный вариант приватизационных правил

Саакашвили ещё не подал в ВАСУ иск о незаконности лишения его гражданства Украины, - министр юстиции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
игрушки для детей на price.ua
РЕКЛАМА