Петренко: прорыв границы в ПП "Шегини" недопустимо и является проявлением неуважения к государственности Украины

Министр юстиции Павел Петренко считает недопустимым факт прорыва государственной границы Украины в пункте пропуска "Шегини", во время которого экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили попал на территорию страны.

"Я могу только сказать своё личное мнение, что то, что произошло на границе, является недопустимым, потому что режим границы и пересечения границы - это вопросы национальной безопасности", - сказал министр журналистам во вторник в Киеве.

Он подчеркнул, что вне зависимости от того, какой статус имеет человек, он "не имеет права незаконно пересекать границу, так как это фактически проявление неуважения к государственности этой страны".

"А оценку тем или иным действиям конкретных лиц, которые присутствовали во время этого инцидента, должны давать компетентные правоохранительные органы в чётком соответствии с украинским законодательством"- подытожил глава Минюста.