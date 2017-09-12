События

18:23 12.09.2017

Возле Львова полиция проверяет на наличие оружия и взрывчатки группу из около 50 мужчин

Сотрудники полиции проверяют группу из 50 мужчин в военных униформах на наличие оружия и взрывчатки, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, на спецлинию "103" поступило сообщение о том, что возле города Винники находится группа людей в униформе, у которых может быть взрывчатка и оружие.

Опергруппа, прибывшая на место, обнаружила группу из почти 50 человек в военной униформе и со специальными средствами защиты.

На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники других служб.

"Они устанавливают личности граждан и проводят проверку на наличие оружия, взрывчатки и других запрещенных веществ", - сообщили агентству в отделе коммуникации главного управления областной Нацполиции.

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