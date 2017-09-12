События

18:11 12.09.2017

ВСУ и дальше будут наращивать боевые возможности за счет масштабных учений

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Вооруженные силы Украины и дальше будут наращивать боевые возможности за счет масштабных учений, чтобы быть готовыми противостоять любым угрозам.

"Мы и в дальнейшем будем наращивать боевые возможности за счет масштабных учений, чтобы украинские Вооруженные силы были готовы противостоять любым угрозам и защитить свой народ", - написал он на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

Министр отметил, что подразделения с боевым опытом продолжают оттачивать свое мастерство на военных полигонах. Так, во вторник по всей территории Украины начались масштабные командно-штабные учения "Несокрушимая устойчивость-2017".

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Интерфакс-Украина
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