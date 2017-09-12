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17:31 12.09.2017

Порошенко считает необходимым в кратчайшие сроки предложить Раде оптимальный вариант приватизационных правил

У власти есть желание и политическая воля обеспечить приватизацию объектов государственной собственности эффективно, открыто, конкурентоспособно и по новым законодательным нормам, заверил президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщила пресс-служба президента Украины, Национальный совет реформ во вторник рассмотрел законопроект, направленный на обеспечение прозрачности и эффективности приватизации государственных предприятий.

"Должны, наконец, усовершенствовать законодательство приватизации. Не только через введение электронных аукционов, а полностью обеспечить прозрачный процесс", - подчеркнул П.Порошенко в ходе заседания.

По его словам, необходимо обсудить и в кратчайшие сроки предложить парламенту оптимальный вариант приватизационных правил.

П.Порошенко подчеркнул, что важной составляющей законопроекта является введение электронных прозрачных аукционов при приватизации.

"Это позволит ускорить процесс, сделать его прозрачным, сделать прозрачными и участников аукциона, и привлечь эффективных собственников", - подчеркнул он.

Президент добавил, что нужен рост прямых иностранных инвестиций: "Время, когда мы выживали только на привлечении кредитов - завершился. Сейчас большинство поступлений средств должно обеспечиваться в виде прямых иностранных инвестиций".

Однако, по словам П.Порошенко, приватизация важна не только привлечением средств, но и "поиском эффективных собственников, которые обеспечат рост экономики, выпуск конкурентной продукции, рост экспорта, восстановление валютного баланса государства".

Приватизация также является важным элементом антикоррупционной стратегии.

П.Порошенко поблагодарил правительство, специалистов международных организаций, и представителей президента, которые участвовали в разработке документа.

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