События

17:19 12.09.2017

В Харькове в ДТП пострадали четверо детей и взрослый

В Харькове в результате столкновения автомобилей Hyundai, Daewoo и Mersedes пострадали четверо 12-летних детей и сопровождавший их взрослый.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, авария произошла около 9:10 во вторник.

"33-летний водитель автомобиля Hyundai направлялся по пер.Григоренко в направлении пр.Льва Ландау и... допустил столкновение с автомобилем Daewoo, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mersedes. В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля Mersedes - четверо детей и мужчина", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавшие - члены детской хоккейной команды и их тренер. Детей доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние их здоровья удовлетворительное. Сопровождавший их 32-летний пассажир автомобиля Mersedes получил перелом руки.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причина происшествия.

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