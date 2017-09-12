Саакашвили ещё не подал в ВАСУ иск о незаконности лишения его гражданства Украины, - министр юстиции

Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили пока что не подал в Высший административный суд Украины иск о незаконности лишения его украинского гражданства, отмечает министр юстиции Павел Петренко.

"Если данное лицо примет такое решение, а насколько мне известно, по состоянию на сегодня такой иск не подавался, то это дело будет рассматриваться Высшим админсудом, и в дальнейшем – его правопреемником – Верховным судом" - сказал министр на брифинге во вторник в Киеве.

П.Петренко пояснил, что подобного рода иск может быть подан сейчас только в Высший административный суд Украины, поскольку обновленный Верховный суд не начал свою работу.

По словам министра, то, насколько это дело может затянуться, зависит от позиции истца и материалов, которые будут рассматриваться.

Как сообщалось, 11 сентября адвокат М.Саакашвили Маркиян Галабала сообщил, что в ближайшие дни также будет подан иск в Высший административный суд Украины о незаконности лишения М.Саакашвили украинского гражданства. "Однозначно, будет подано заявление в суд. И, я думаю, М.Саакашвили будет лично его подавать", - сказал он.

При этом адвокат подчеркнул, что будучи лицом без гражданства, М.Саакашвили имеет право на подачу такого иска: "Безусловно, никаких ограничений относительно статуса тут нет. Это право как лица без гражданства, так и иностранного гражданина, подавать любые обращение, жалобы в суд. Никаких ограничений нет".

Отвечая на уточняющий вопрос, когда именно это будет сделано, он сказал: "Думаю в ближайшее время, в ближайшие дни".

В исковых требованиях, по словам М.Галабалы, речь будет идти о необходимости "отменить и признать противоправным прекращение гражданства М.Саакашвили".