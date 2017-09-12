События

16:15 12.09.2017

Для охраны порядка во время матча "Шахтер" - "Наполи" в Харькове привлекут приданные силы

Более 2 тыс. полицейских, нацгвардейцев и курсантов профильных вузов будут обеспечивать порядок во время матча Лиги чемпионов УЕФА "Шахтер" (Донецк) – "Наполи" (Неаполь), который пройдет в Харькове в среду, 13 сентября.

"Охрану порядка будут обеспечивать 1200 сотрудников Нацполиции, 970 представителей приданных сил, из которых 500 военнослужащих Нацгвардии, курсанты высших учебных заведений системы МВД", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Ожидается, что матч посетят более 30 тыс. болельщиков.

Начало матча в 21.45. Вход на стадион начнется за 2 часа до начала игры.

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