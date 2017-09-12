Учения "Rapid Trident - 2017" стартовали и в Староконстантинове

В гарнизоне и на аэродроме бригады тактической авиации им.Петра Франко в г.Староконстантинов Хмельницкой области начался этап стартовавших в понедельник украинско-американских командно-штабных учений "Rapid Trident - 2017", сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В ходе брифинга представители бригады тактической авиации им.П.Франко и авиационной базы из Калифорнии (США) обменялись предложениями по дальнейшей работе в рамках учений, руководство согласовало дальнейшее сотрудничество.

"Полковник Николай Коваленко довел до заокеанских гостей подробности мер безопасности во время пребывания в гарнизоне и на аэродроме бригады, а майор Тод Морган ответил словами благодарности за теплый прием", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в понедельник, 11 сентября, на базе Международного центра миротворчества и безопасности (МЦМБ) Нацакадемии Сухопутных войск ВСУ имени гетмана Петра Сагайдачного (с.Старычи, Яворовский р-н Львовской обл.) состоялась официальная церемония открытия украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск "Рэпид Трайдент – 2017".

В этом году в учениях участвует около 2,5 тыс. военнослужащих из 15 стран мира: кроме Украины и США, к ним привлечены военнослужащие из Канады, Болгарии, Грузии, Эстонии, Италии, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции и Великобритании.

"Рэпид Трайдент - 2017" продлятся две недели на разных участках военного полигона МЦМБ. В ходе учений военнослужащие будут совершенствовать свои знания и навыки по совместным тактическим действиям в ходе патрулирования, осуществления конвоирования, противодействия самодельным взрывным устройствам.

Группа военнослужащих ВС США прибыла на аэродром бригады тактической авиации им.Петра Франко в Станоконстантинов 8 сентября. На базе аэродрома американские специалисты проведут ряд теоретических и практических занятий по медицинской подготовке, в частности с аэромедицинской эвакуации и транспортировке и десантированию грузов и личного состава. "Сами же обучения в целом будут способствовать повышению уровня боевой выучки Воздушных сил ВС Украины и Вооруженных сил Украины в целом", - отметили в Минобороны.