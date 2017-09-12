Житель Волыни убил 17-летнего гражданина США

Гражданин США погиб в результате колото-резаной раны, нанесенной ему родственником, жителем г.Нововолынск (Волынская обл.), сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области.

По данным полиции, 17-летнего гражданина США обнаружили мертвым в одной из многоэтажек в Нововолынске.

Полицейские по горячим следам установили, что уголовное преступление совершил ранее судимый 35-летний местный житель, родственник погибшего.

"Накануне оба парня распивали спиртное в компании знакомых. Между ними возник конфликт, во время которого злоумышленник ударил родственника ножом", - сказано в сообщении.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.