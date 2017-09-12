События

14:18 12.09.2017

Порошенко надеется на проведении "Игр непокоренных" в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко допускает, что международные спортивные соревнования "Игры непокоренных" (Invictus Games) в будущем пройдут в Киеве.

"Я не исключаю, что когда-нибудь на одном из будущих Invictus Games … мы сделаем все, чтобы они прошли в Киеве", - сказал П.Порошенко во время посещения тренировки сборной Украины для участия в международных спортивных соревнованиях "Игры непокоренных" (Invictus Games) во вторник в Киеве.

Третьи "Игры непокоренных" пройдут в г.Торонто (Канада) с 24 по 30 сентября. Турнир объединит более 550 раненых бойцов из 17 стран, которые будут соревноваться в 12 адаптивных спортивных дисциплинах.

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Интерфакс-Украина
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