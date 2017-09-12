События

14:16 12.09.2017

Порошенко примет участие в церемонии открытия "Игр непокоренных" в Торонто 22 сентября

Президент Украины Петр Порошенко и представители украинского правительства прибудут в Торонто (Канада) на церемонию открытия "Игр непокоренных" 22 сентября.

"Сражу после Нью-Йорка… мы едем Торонто. И мы в Торонто 22-го, на открытии, и на церемонии закрытия, с представителями правительства и моей команды будут с вами постоянно. И мы будет держать кулаки, болея за вашу победу. Вы на сегодняшний день – образец, пример, который вдохновляет. Ваша популярность, я думаю, будет сравнима и с Кличко, и с Усиком, и победы будут такие же", - сказал П.Порошенко на тренировке сборной "Игр непокоренных" в Киеве во вторник.

Глава государства высказал уверенность, что украинская команда продемонстрирует на "Играх непокоренных" "силу и несокрушимость украинского духа, физическую и моральную мощь воинов новой украинской армии".

"Удачи вам на соревнованиях, воины, и победы. Украина болеет за вас!" - написал П.Порошенко на странице в "Фейсбуке".

Третьи "Игры непокоренных" пройдут в г.Торонто (Канада) с 24 по 30 сентября. Турнир объединит более 550 раненых бойцов из 17 стран, которые будут соревноваться в 12 адаптивных спортивных дисциплинах.

Как сообщалось, 20 сентября П.Порошенко примет участие в работе Генассамблеи ООН, саммите Совета безопасности ООН, где намерен поднять вопрос о введении миротворческой миссии на Донбасс.

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Интерфакс-Украина
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