Суд оставил без изменений решение по мере пресечения сыну нардепа Шуфричa

Апелляционный суд Киева во вторник рассмотрел жалобу столичной прокуратуры на меру пресечения сыну народного депутата Нестора Шуфрича, который совершил ДТП в Киеве, в виде личного поручительства отца и оставил это решение без изменений.

Как написала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в Facebook, прокурор в суде указал, что суд первой инстанции (Шевченковский районный суд Киева) в своем решении не разъяснил, почему личное поручительство является самой действенной мерой пресечения, способной обеспечить должное процессуальное поведение подозреваемого.

Кроме того, районный суд не дал оценку тому обстоятельству, что поручитель является родным отцом подозреваемого, то есть в таком случае интересы собственного сына могут перевесить обязанность поручителя перед судом.

Прокурор также внес ходатайство о допросе в судебном заседании представителя потерпевшего о состоянии его здоровья в настоящее время.

"Апелляционный суд оставил без изменений решение Шевченковского райсуда Киева о личном поручительстве (результативная часть решения)", - сообщила по итогам заседания Н.Максимец.

Как сообщалось, вечером 26 августа сын Н.Шуфрича на пешеходном переходе сбил 31-летнего мужчину, которого впоследствии госпитализировали с многочисленными травмами.

Следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Автомобиль изъяли и доставили на штрафплощадку.

29 августа следователь сообщил о подозрении Н.Шуфричу-младшему.

30 августа Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного поручительства отца.

В то же время прокуратура просила суд избрать Н.Шуфричу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.