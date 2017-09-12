В миссии ООН не видят особого прогресса в расследовании событий в Киеве на Майдане и 2 мая 2014 года в Одессе

Мониторинговая миссия ООН по правам человека отмечает отсутствие значительного прогресса в расследовании событий в центре Киева во время Революции достоинства и 2 мая 2014 года в Одессе.

"Более трёх лет прошло со времени, когда погибли люди во время протестов на Майдане (в Киеве - ИФ) и 2 мая 2014 года в Одессе, но мало было прогресса достигнуто относительно привлечения к ответственности виновных, расследования и преследования сталкиваются с промедления по и подозреваемые лица сбежали из страны и продолжают избегать ответственности", - сказала на брифинге во вторник в Киеве глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, презентуя 19-й доклад ООН по ситуации с правами человека в Украине.

Вместе с тем она подчеркнула, что мониторинговая миссия поддерживает коммуникацию с украинской властью относительно расследования этих событий. "По событиям на Майдане и 2 мая в Одессе мы ведём переговоры с соответствующим органами власти как в Киеве, так и в Одессе. Мониторинговая миссия была приглашена украинским правительством в начале расследования этих событий, чтобы помочь обеспечить подотчетность и ответственность за эти события... Мы ведём переговоры, как мы видим эти расследования, и нас информируют, где видят сложности", - подытожила она.