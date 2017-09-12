Миссия ООН обеспокоена отсутствием прогресса в расследовании убийства журналиста Шеремета

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине обеспокоена отсутствием прогресса в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета, фактами высылки из Украины иностранных журналистов за антиукраинскую пропаганду и опасностью для людей с проукраинскими взглядами на территории Донбасса, не контролируемой украинской властью.

"Обеспокоенность вызывает ослабление защиты свободы выражения мысли в СМИ. Прошло более года после убийства журналиста Павла Шеремета, но прогресса в расследовании обстоятельств его смерти нет", - сказала во вторник на брифинге в Киеве глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, презентуя 19-й доклад ООН по ситуации с правами человека в Украине.

Она подчеркнула: "В то же время иностранные журналисты все чаще подвергаются высылке из Украины, как утверждается, за ведение так называемой антиукраинской пропаганды".

Кроме того, Ф.Фрейзер подчеркнула, что на территории Донбасса, не контролируемой Украиной, граждане, которые открыто высказывают свои проукраинские взгляды, "продолжают подвергаться запугиванию и физической опасности".

По ее словам, блогер, который пишет о жизни на неконтролируемой территории Донецкой области, незаконного удерживается под стражей вооруженными группами "ДНР" с начала июня.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился П.Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства П.Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах.