Приговор Чийгозу основан на законах РФ, но касается событий до оккупации Крыма, указывают в мониторинговой миссии ООН

Приговор заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу базируется на законодательстве РФ, хотя касается событий до оккупации Крыма, отмечают в мониторинговой миссии ООН по правам человека.

"Вчера Верховный суд Крыма осудил Ахмета Чийгоза, заместителя главы Меджлиса крымских татар, к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Отмечаем, что этот приговор касается событий 26 февраля 2014 года, которые происходили до оккупации Крыма, и этот приговор является фактическим исполнением законодательства РФ в Крыму", - сказала во вторник на брифинге в Киеве глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, презентуя 19-й доклад ООН по ситуации с правами человека в Украине.

Как сообщалось, 11 сентября так называемый Верховный суд Крыма приговорил к 8 годам заключения в колонии зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа А.Чийгоза.

А.Чийгоз был задержан 29 января 2015 года в Крыму по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках 26 февраля 2014 года, фактически - за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием крымского парламента, когда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство".

Министр юстиции Украины Павел Петренко во время встреч в Совете Европы поднимет вопросы, касающиеся украинских политзаключенных в России и оккупированном ею Крыму, а также вынесения так называемыми властями Крыма незаконного приговора А.Чийгозу.