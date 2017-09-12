Пресс-центр штаба АТО: пункты пропуска на границе с ЕС - не место для политического и силового противостояния

Руководство и личный состав антитеррористической операции выражает обеспокоенность и поддерживает действия украинских пограничников во время массового незаконного пересечения государственной границы Украины в пункте пропуска "Шегини", сообщает пресс-цент штаба АТО.

"Этот факт, что пограничники не поддались на сознательные провокации и не применили оружия во время этого недопустимого случая, вызывает только уважение к защитникам наших границ. Ведь пункты пропуска на границе с ЕС - это не место для политического и силового противостояния", - говорится в сообщении, размещенном во вторник на странице пресс-цент штаба АТО в "Фейсбуке".

Кроме того, отмечает пресс-центр штаба АТО, решение Государственной пограничной службы Украины в пределах компетенции составить материалы административного характера о нарушении государственной границы Украины и идентификация лиц, которые это совершили, вполне оправдано.

"Надежная охрана Государственной границы остается первоочередным вопросом", - подчеркивают они.