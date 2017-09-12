События

10:50 12.09.2017

В Мариуполе представят нового начальника полиции Донецкой области

Представление нового начальника полиции Донецкой области состоится в среду, 13 сентября, в рамках рабочего визита руководства Министерства внутренних дел Украины и Национальной полиции в г.Мариуполь.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, мероприятие пройдет в админздании областного главка полиции в Мариуполе по просп.Нахимова, 86 и начнется в 11:00.

"Во время мероприятий пройдет награждение лучших сотрудников Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Также руководители ведомства проинспектируют работу Единого аналитического сервисного центра и на практике проверят, как сегодня работают IT-технологии в системе безопасности прифронтового региона", - говорится в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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