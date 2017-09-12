В Генштабе ВСУ предупреждают об ответственности за запуск БПЛА в районах проведения начавшихся 4-дневных учений

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщают о начале командно-штабных учений "Несокрушимая стойкость-2017" во вторник и предупреждают об ответственности за запуск беспилотных летательных аппаратов в местах их проведения.

"Генеральный штаб ВСУ напоминает об ответственности за ведение фото- и видео- съемки военной техники, режимных военных объектов ВСУ и попыток проникновения на их территорию. Также информируем, что в районе проведения учений, над военными частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты. Лица, которые осуществляли запуск или руководили этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Генштаба в соцсети Facebook во вторник.

"Предостерегаем от провокационных действий рядом с военными частями и колоннами военной техники, а также обращаемся ко всем небезразличным гражданам с просьбой сообщать правоохранительным органам о подозрительных лицах и их действиях", - объявили в Генштабе.

Ранее начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко сообщил, что с 12 по 15 сентября в Украине пройдут стратегические командно-штабные учения с органами военного управления, войсками (силами) "Несокрушимая стойкость-2017" с целью наращивания возможностей органами военного управления управлять войсками в ходе перегруппировки, ведения оборонительных, стабилизационных и боевых действий.