Сакварелидзе сообщил о задержании двух активистов, участвовавших в воскресных событиях с Саакашвили

Cоратник экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, член партии "Рух новых сил" Давид Сакварелидзе сообщил о задержании двух активистов, участвовавших в воскресных событиях.

"Сейчас вот арестовали нашего активиста из Черкасс – Андрей Котыченко. Он был непосредственно среди тех, кто заводил Михаила в Украину... В эти минуты его везут во Львов. Вчера пятнадцатью представителями МВД был задержан наш соратник из Ивано-Франковска – Александр Бурцев, который также активно участвовал в событиях воскресенья", - написал Д.Сакварелидзе на своей странице в соцсети Фейсбук.

Д.Сакварелидзе расценивает такие действия правоохранителей как "политические репрессии". "Мы будем защищать каждого нашего соратника и единомышленника", - заявил он.

Как сообщалось, 10 сентября М.Саакашвили прибыл в Украину. Его сторонники, которые собрались у ПП "Шегини", прорвали границу с украинской стороны и устроили драку с пограничниками, которых выстроили в транзитной зоне. Тем самым они способствовали М.Саакашвили в пересечении государственной границы группы лиц, в том числе и народных депутатов.

Во время инцидента 11 бойцов Национальной полиции и 5 Госпогранслужбы получили телесные повреждения. Отмечено, что на место происшествия выехала следственная группа военной прокуратуры, которая вместе с Национальной полицией установит все обстоятельства происшествия и даст правонарушению квалификацию.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту прорыва границы по ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Впоследствии было открыто еще и уголовное производство по ч. 2 ст. 342 (сопротивление сотрудникам правоохранительных органов во время исполнения ими служебных обязанностей).