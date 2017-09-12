Почти все в/ч Воздушных сил ВСУ приведены в боеготовность для проверки

Практически все боевые воинские части Воздушных сил Вооруженных сил Украины приведены в боевую готовность для проверки, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"С целью проверки вопросов готовности к выполнению задач по назначению почти все боевые воинские части Воздушных сил Вооруженных сил Украины приведены в боевую готовность", - говорится в сообщении Генштаба на странице в Фейсбуке во вторник утром.

Во время выполнения этих мероприятий осуществляется призыв на военные сборы резервистов оперативного резерва первой и второй очередей для доукомплектования этих воинских частей до полных штатов. Особое внимание уделяется способности в/ч организованно принять личный состав запаса и организации всестороннего обеспечения. С резервистами будут проведены занятия по индивидуальной подготовке.