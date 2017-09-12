Порошенко утвердил состав украинской делегации на сессии Генассамблеи ООН
Президент Украины Петр Порошенко утвердил личный состав украинской делегации для участия в работе 72-й сессии Генеральной ассамблей ООН. Текст соответствующего распоряжения №174/2017-рп размещен на сайте главы государства.
Главой делегации, состоящей из 10 членов, назначен министр иностранных дел Украины Павле Климкин. Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко назначен заместителем главы делегации.
В делегацию также включены глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Ганна Гопко, уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, представители МИД Украины, администрации президента и профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия".
Этим же распоряжением утверждены Директивы делегации Украины на 72-ю сессию Генеральной ассамблей ООН.
Финансирование работы делегации возложено на министерство иностранных дел.