Порошенко утвердил состав украинской делегации на сессии Генассамблеи ООН

Президент Украины Петр Порошенко утвердил личный состав украинской делегации для участия в работе 72-й сессии Генеральной ассамблей ООН. Текст соответствующего распоряжения №174/2017-рп размещен на сайте главы государства.

Главой делегации, состоящей из 10 членов, назначен министр иностранных дел Украины Павле Климкин. Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко назначен заместителем главы делегации.

В делегацию также включены глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Ганна Гопко, уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, представители МИД Украины, администрации президента и профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Этим же распоряжением утверждены Директивы делегации Украины на 72-ю сессию Генеральной ассамблей ООН.

Финансирование работы делегации возложено на министерство иностранных дел.