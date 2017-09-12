Нардепы предлагают законодательно прописать условия для реализации проекта "Стена"

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №7106, которым предлагают в законодательстве предусмотреть условия для обустройства инженерно-технической инфраструктурой государственной границы Украины, прежде всего с РФ.

"Законопроект направлен на создание условий для развития инженерно-технической инфраструктуры государственной границы Украины. Принятие законопроекта позволит создать надлежащие условия для инженерно-технического оборудования государственной границы Украины со смежными государствами, прежде всего с Российской Федерацией", - рассказала народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", соавтор документа Ирина Фриз суть проекта в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Народный депутат отметила, что на сегодняшний день нормативно-правовые акты не определяют правовые основания передачи земельных участков органам Государственной пограничной службы Украины для строительства и содержания инженерно-технических сооружения, ограждений, пограничных знаков и прочих объектов пограничной инфраструктуры для того, чтобы обеспечивать соблюдение режима государственной границы и пограничного режима.

И.Фриз также добавила, что законопроект №7106 разработан во исполнение пунктов плана мероприятия по инженерно-техническому обустройству украинско-российской государственной границы, а также территорий, прилегающих к районам проведения АТО и Крыму.

Текст законопроекта на сайте парламента в настоящее время отсутствует.

Как сообщалось, народные депутаты из нескольких фракций зарегистрировали в парламенте проект закона (№7106) о внесении изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся обеспечения охраны государственной границы Украины.

Среди инициаторов законопроекта – нардепы от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз, Ольга Богомолец, Татьяна Рычкова, Дмитрий Андриевский, Сергей Рудик, Сергей Валентиров, Дмитрий Лубинец, Игорь Артюшенко и др.; Виктория Сюмар, Олег Медуница, Игорь Лапин ("Народный фронт"), Василий Амельченко (фракция Радикальной партии Олега Ляшко), Ярослав Маркевич (фракция "Самопомич"), Сергей Шахов (группа "Воля народа") и Олег Петренко (внефракционный).