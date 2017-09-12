Более 30% дел, переданных НАБУ и САП в суд не рассмотрены

Из 86 дел, направленных Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой в суд, 26 остаются без рассмотрения, сообщает пресс-служба НАБУ.

"Из 86 дел, направленных НАБУ и САП в суд, решения приняты в 23, в законную силу вступили 17 обвинительных приговоров. Большинство из них - это сделки о признании вины… В то же время, судебное разбирательство еще не начато в трети дел, в которых детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование, а прокуроры САП направили обвинительный акт в судебные инстанции", - говорится в сообщении на сайте НАБУ.

Основными причинами затягивания рассмотрения в НАБУ называют проблемы с определением подсудности, занятость и отпуска судей, неявку стороны защиты и другие.

"Существуют и "дела-рекордсмены", рассмотрение которых по сути, за более полутора лет не начато", - отмечают в сообщении.