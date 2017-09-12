Очередная сессия Генассамблеи ООН начнет свою работу

72-я сессия Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН официально открывается во вторник в 15:00 (21:00 по Киеву).

В июне 2017 года был избран новый председатель сессии - глава внешнеполитического ведомства Словакии Мирослав Лайчак. 11 сентября он был приведен к присяге, после чего его предшественник - Питер Томсон - передал ему молоток председателя.

С 19 по 25 сентября пройдут ежегодные общие прения, перед их началом генеральный секретарь представит государствам-членам ООН доклад о работе Всемирной организации, вслед за ним выступит новый председатель ГА. По традиции, первыми с трибуны Генассамблеи возьмут слово представители Бразилии и США.

11 сентября в штаб-квартире ООН завершилась 71-я сессия Генассамблеи, генеральный секретарь Антониу Гутерриш назвал ее продуктивной.

"В ходе своей 71-й сессии Ассамблея оставалась важным форумом для решения глобальных проблем - от торговли людьми до устойчивости бактерий к антибиотикам. Я с удовольствием наблюдал, как двери Ассамблеи широко распахнулись для таких важных партнеров, как представители гражданского общества, частного сектора и, прежде всего, молодежи", - сказал он.

В свою очередь председатель 71-й сессии ГА П.Томсон заявил, что гордится достигнутыми в ходе сессии результатами и напомнил, что на данной сессии был принят Договор о полном запрете ядерного оружия.