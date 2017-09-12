Земля санатория "Берминводы" под Харьковом реально возвращена государству – прокуратура

Прокуратура Харьковской области обеспечила реальное исполнение решения апелляционного хозсуда о возвращении в государственную собственность почти 17 га земли санатория "Березовские минеральные воды" ("Берминводы").

"Решение суда реально исполнено в полном объеме. Стоимость возвращенной земли составляет 16,5 млн. грн", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Почти 17 га земель государственной собственности, находящихся в постоянном пользовании санатория "Берминводы", в 2005 г. незаконно, в обход райгосадминистрации, отошли к Пересечанскому поссовету Дергачевского района, хотя право распоряжаться такими землями является компетенцией РГА, а поселковый совет, приняв решение о прекращении санаторием права пользоваться этой землей, превысил свои полномочия.

Поссовет заключил договоры аренды на перешедшую к нему землю, в результате чего санаторий, который де-юре является постоянным пользователем земли, фактически арендовал участок у самого себя.

Прокуратура подала в хозсуд иск с требованием признать решение местного совета недействительным и вернуть государству земли из аренды. После отказа в удовлетворении требований в двух первых инстанциях дело рассматривалось Высшим хозяйственным судом Украины, который дважды возвращал дело в апелляционную инстанцию. Во время третьего рассмотрения в апелляции прокуратура отстояла свою позицию. Сейчас решение суда выполнено в полном объеме