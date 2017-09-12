Боевики за сутки 36 раз обстреляли позиции сил АТО

Боевики незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки 36 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В конце прошлых суток в районе проведения АТО основная активность боевиков фиксировалась на Приморском направлении… Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 36 раз открывали огонь в направлении украинских войск. Из них 16 обстрелов характеризуются как неприцельные. Потерь среди украинских военных нет", - говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра в "Фейсбук".

На Приморском направлении после 18:00 боевики обстреливали окрестности Гнутового и Талаковки из минометов калибра 82 мм, окрестности Талаковки из минометов калибра 82 мм, гранатометов, стрелкового оружия и вооружения БМП, опорные пункты ВСУ вблизи Водяного – из крупнокалиберных пулеметов. Также боевики обстреливали позиции вблизи Лебединского, Павлополя и Старогантовки.

На Донецком направлении боевики вечером обстреливали Авдеевскую промзону из гранатометов и пулеметов, окрестности Камянки и Новгородского – из гранатометов.

На Луганском направлении боевики выпустили 7 мин калибра 82 мм по окрестностям Крымского.