В Запорожье патрульные застрелили бешеную лису, ворвавшуюся в частный двор и покусавшую собак

В Запорожье патрульные полицейские застрелили бешеную лисицу, которая забежала на частное подворье, бросаясь на людей и домашних животных.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе патрульной полиции Запорожья, в Днепровском районе экипаж патрульной полиции применил оружие, застрелив лисицу с признаками бешенства, которая забралась на территорию частного дома по ул.Зачиняева.

"Патрульные прибыли по вызову. По сообщению людей, бешеная лиса, проникшая во двор дома, покусала собак и бросалась на людей. Хозяева укрылись в доме. Лиса вела себя агрессивно. Полицейские использовали табельное оружие против лисы, понадобилось три выстрела", - рассказали в патрульной полиции.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Днепровского райотдела полиции.