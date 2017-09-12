События

04:14 12.09.2017

Венгрия подала жалобы из-за украинского закона об образовании в ООН, ЕС и ОБСЕ – СМИ

Министерство иностранных дел Венгрии подало жалобы в ряд международных организаций на принятый ранее Верховной Радой закон "Об образовании", сообщает "Радио Свобода".

"Венгрия обратилась с жалобой к генеральному секретарю ОБСЕ, уполномоченному организации по делам нацменьшинств и действующему председателю ОБСЕ, а также к верховному комиссару ООН по правам человека и комиссару ЕС по вопросам расширения и европейской политики добрососедства. В этом письме венгерское правительство обращает внимание международных организаций на принятие Верховной Радой нового закона об образовании, который, по мнению Будапешта, будет ущемлять права венгерского меньшинства в Украине", - говорится в сообщении на сайте "Радио Свобода".

Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

7 сентября министр иностранных дел Венгрии Пейтер Сийярто заявил, что своей новой политикой в сфере образования Украина "вонзила нож в спину" соседнему государству. 10 сентября пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер сообщил, что на всех форумах ООН, ОБСЕ и Европейского союза Будапешт будет ставить вопрос о внесении поправок в языковую статью закона Украины об образовании. При этом дано распоряжение венгерским дипломатам не поддерживать в международных организациях важные для Украины решения.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина намерена и после принятия Верховной Радой закона "Об образовании" гарантировать свободное развитие языков национальных меньшинств в государстве.

"Украина и в дальнейшем будет делать все для развития украинского (языка – ИФ) и гарантировать свободное развитие языков национальных меньшинств: это наша обязанность", - написал П.Климкин в своем микроблоге в соцсети Twitter в понедельник.

По его словам, уже на текущей неделе Министерство образования и науки Украины предоставит детальную информацию относительно принятого закона "Об образовании" и его применения. "Работаем над путями воплощения, а не эмоциональной интерпретацией", - написал министр.

При этом глава внешнеполитического ведомства отметил проблемы с качеством преподавания украинского языка в местах компактного проживания венгерского национального меньшинства в Украине. "Есть проблемы интеграции: 75% выпускников Береговского района (Закарпатской области – ИФ) не сдали ВНО (внешнее независимое оценивание – ИФ) по украинскому языку. Мы должны улучшить ситуацию без потери качества образования на венгерском", - подчеркнул П.Климкин.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

ЕСПЧ принял жалобу по поводу похищения Павла Гриба спецслужбами РФ – Петренко

Евросоюз заявляет о непризнании выборов в Севастополе и требует освобождения членов руководства крымского меджлиса

Amnesty International требует немедленного освобождения Чийгоза

Вспышки АЧС зафиксированы в Винницкой, Донецкой и Одесской областях

Железнодорожная авария в Швейцарии: пострадали около 30 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Житель Смелы, пытавшийся ограбить банкомат с помощью тротила, приговорен к 9 годам лишения свободы

В Барселоне сотни тысяч людей вышли на улицы в поддержку независимости Каталонии

Движение по "синей" линии Киевского метрополитена восстановлено

Неработающие из-за задымления станции синей линии Киевского метро открыты, от "Майдана Независимости" до "Оболони" организовано челночное движение

Адвокат посетил удерживаемого в СИЗО в российском Краснодаре украинца Гриба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
купить катушки для спиннинга на price.ua
РЕКЛАМА