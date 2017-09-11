События

22:17 11.09.2017

Движение по "синей" линии Киевского метрополитена восстановлено

Движение поездов на "синей" линии Киевского метрополитена восстановлено в обычном режиме, сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Движение восстановлено в обычном режиме", - говорится в сообщении на официальной странице КП в Фейсбук.

Ранее сообщалось, что три (позднее – четыре) станции синей линии Киевского метрополитена не работали на вход и выход для пассажиров в связи с задымлением на перегоне между станциями "Контрактовая площадь" и "Тараса Шевченко".

Движение поездов было организовано следующим образом: от станции "Оболонь" до "Героев Днепра", а в противоположном направлении – от станции "Майдан Независимости" до "Теремков".

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