Неработающие из-за задымления станции синей линии Киевского метро открыты, от "Майдана Независимости" до "Оболони" организовано челночное движение

Задымление в тоннеле между станциями синей линии Киевского метрополитена "Контрактовая площадь" и "Тараса Шевченко" возникло в результате попадания масла на перемычку контактной рельсы, возгорания не было, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По информации ГСЧС, это произошло в понедельник в 18:37.

"Жертв и пострадавших нет. Поездов в тоннеле на данном участке нет. Приостановлена работа 3 станций метрополитена: "Тараса Шевченко", "Контрактовая площадь" и "Петровка", - сообщает пресс-служба.

В то же время, на страницах в соцсетях КП "Киевский метрополитен" указано, что от станции "Майдан Независимости" до "Оболони" организовано челночное движение по одной колее.

"Станции "Тараса Шевченко", "Петровка", "Контрактовая площадь" и "Почтовая площадь" открыты", - проинформировали в метро.

Ранее сообщалось, что три (позднее – четыре) станции синей линии Киевского метрополитена не работали на вход и выход для пассажиров в связи с задымлением на перегоне между станциями "Контрактовая площадь" и "Тараса Шевченко".

Движение поездов было организовано следующим образом: от станции "Оболонь" до "Героев Днепра", а в противоположном направлении – от станции "Майдан Независимости" до "Теремков".