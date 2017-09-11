Адвокат посетил удерживаемого в СИЗО в российском Краснодаре украинца Гриба

Пропавшего на территории Беларуси гражданина Украины Павла Гриба смог посетить адвокат Андрей Сабинин.

"Встретился в СИЗО с Павлом Грибом. Выглядит нормально, но беспокоится, что без лекарств. Также не решены бытовые проблемы", - написал А.Сабинин на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

Адвокат отметил, что дал подписку о неразглашении, поэтому комментировать суть обвинения не имеет права.

"Со слов самого Гриба, он был вывезен из Гомеля неизвестными людьми и передан другим неизвестным, и примерно через пару дней в Смоленской области был оформлен протокол задержания. После этого доставлен в Краснодар", - рассказал А.Сабинин.

При этом он отметил, что в изоляторе "ФСБ досматривают даже шариковую ручку, поэтому сказанное, если и записано, то не мной".

Как сообщалось, 28 августа 2017 года бывший сотрудник Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси, куда тот поехал 24 августа (в Гомель) на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях, без личного знакомства. По договоренности, Павел должен был вернуться в тот же день. Когда на следующий день он не вернулся, И.Гриб поехал в Гомель на его поиски.

По его словам, на территории Беларуси он выяснил, что Павел находится в розыске по ст.205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю в Сочи.

Посольство Украины в Минске направило ноту в Министерство иностранных дел Беларуси с целью выяснения местонахождения П.Гриба.

В Государственном пограничном комитете Беларуси подтвердили, что П.Гриб пересекал государственную границу Беларуси 24 августа в пункте пропуска "Новая Гута" в установленном законодательством порядке, информация об этом направлена в Госпогранслужбу Украины.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой относительно местонахождения, условий содержания и состояния здоровья П.Гриба.

Позднее И.Гриб обратился в силовые структуры Беларуси (прокуратура и органы МВД в Гомельской области) и России (Следственный комитет РФ) с заявлениями о содействии в розыске и возвращении его сына.

7 сентября стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре.