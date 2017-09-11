Начальник Генштаба ВСУ о новом деле СКР: Мы защищаем свою Родину, а российское руководство ждет Гаага

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, комментируя открытие нового уголовного дела Следственного комитета РФ, подчеркивает, что украинцы защищают свою Родину.

"Судя по новостям "следственного комитета" Росси, учения "Запад-2017" сопровождаются очередной промывкой мозгов "русскоязычного населения". Мы защищаем свою Родину!" – написал он на странице в Фейсбуке в понедельник.

По убеждению начальника Генштаба, российское руководство, которое ведет войну против украинского народа, "точно ждет Гаага".

Как сообщалось, Следственный комитет РФ возбудил еще 20 уголовных дел в отношении высокопоставленных украинских военных, участвовавших в АТО на Донбассе, по статьям "применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "геноцид", в том числе в отношении министра обороны Украины Степана Полторака, его заместителей и начальника Генштаба В.Муженко.