События

19:58 11.09.2017

Три станции синей линии Киевского метро закрыты на вход и выход из-за задымления

Три станции синей линии (М2) Киевского метрополитена – "Тараса Шевченко", "Контрактовая площадь" и "Почтовая площадь" – не работают на вход и выход для пассажиров в связи с задымлением на перегоне между станциями "Контрактовая площадь" и "Тараса Шевченко".

"Поступило сообщение о том, что возникло задымление на перегоне между станциями метро "Контрактовая площадь" и "Тараса Шевченко". На данный момент три станции ("Тараса Шевченко", "Контрактовая площадь" и "Почтовая площадь") закрыты на вход и выход", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" начальник пресс-службы ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага в понедельник вечером.

На месте работают сотрудники ГСЧС и метрополитена, устанавливают причину возгорания.

В пресс-службе метрополитена агентству сообщили, что в настоящее время движение поездов на этой линии организовано следующим образом: от станции "Оболонь" до "Героев Днепра", а в противоположном направлении – от станции "Майдан Независимости" до "Теремков".

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