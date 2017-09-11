События

19:00 11.09.2017

Боевики 12 раз обстреляли позиции сил АТО в понедельник

Незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили перемирие в понедельник с начала суток по состоянию на 18.00 и не прекращали обстрелы позиций украинской армии в течение дня, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Беспокойнее всего было вблизи Водяного на приморском направлении. Здесь с полуночи боевики 6 раз из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов стреляли по нашим позициям. А около 10 утра на окраинах Чермалыка враг применял миномет калибра 82 мм. Также сегодня под обстрелами оказались украинские опорные пункты у Талаковки и Старогнатовки", - говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Facebook.

На донецком направлении боевики дважды открывали огонь из стрелкового оружия на подступах к пгт Зайцево, а из вооружения БМП - в районе пос.Пески.

О погибших и пострадавших в результате обстрелов в сводке не сообщается.

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Интерфакс-Украина
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