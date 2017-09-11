События

18:57 11.09.2017

Депутаты из ряда фракций предлагают внести изменения в некоторые законодательные акты по охране госграницы Украины

Народные депутаты из нескольких фракций предлагают внести изменения в некоторые законодательные акты, касающиеся обеспечения охраны государственной границы Украины.

Соответствующий проект закона (№7106) зарегистрирован на сайте парламента в понедельник, 11 сентября. Текст законодательной инициативы в настоящее время отсутствует.

Среди инициаторов законопроекта – нардепы от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз, Ольга Богомолец, Татьяна Рычкова, Дмитрий Андриевский, Сергей Рудик, Сергей Валентиров, Дмитрий Лубинец, Игорь Артюшенко и др.; Виктория Сюмар, Олег Медуница, Игорь Лапин ("Народный фронт"), Василий Амельченко (фракция Радикальной партии Олега Ляшко), Ярослав Маркевич (фракция "Самопомич"), Сергей Шахов (группа "Воля народа") и Олег Петренко (внефракционный).

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Интерфакс-Украина
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