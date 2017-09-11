События

18:37 11.09.2017

СБУ и украинский бизнес договорились о постоянных контактах и обмене информацией

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета подписали в Киеве меморандум о партнерстве и сотрудничестве между двумя структурами.

Как сообщает в понедельник пресс-центр СБУ, в рамках меморандума стороны договорились установить эффективное сотрудничество путем механизма постоянных и прозрачных контактов и обмена информацией. Стороны подчеркнули важность подписания меморандума для анализа возможных конфликтных ситуаций в бизнес-среде и создания благоприятного инвестиционного климата в Украине.

"СБУ не преследует цель бороться с бизнесом, но в государственных интересах мы должны останавливать работу тех, кто работает на врага", - отметил В.Грицак.

По его словам, спецслужба готова к открытому и всестороннему диалогу с Советом бизнес-омбудсмена. "Мы решительно очищаем собственные ряды от желающих "заработать" на бизнесе, открыто 84 уголовных производства, суды различных инстанций вынесли 23 обвинительных приговора, сообщено о подозрении 55 сотрудникам Службы, направлены в суд материалы еще по 16 уголовным производствам", - подчеркнул глава СБУ.

В свою очередь, А.Шемета отметил, что лишь 3% жалоб на действия правоохранительных органов касаются СБУ. По его словам, спецслужба является одной из самых добросовестных в плане выполнения рекомендаций Совета бизнес-омбудсмена с 95% результатом.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Amnesty International требует немедленного освобождения Чийгоза

Вспышки АЧС зафиксированы в Винницкой, Донецкой и Одесской областях

Железнодорожная авария в Швейцарии: пострадали около 30 человек

В Кировоградской области погибли два десантника

В полиции опровергают заявление Саакашвили об изъятии его паспорта правоохранителями

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики 12 раз обстреляли позиции сил АТО в понедельник

Депутаты из ряда фракций предлагают внести изменения в некоторые законодательные акты по охране госграницы Украины

По факту гибели двоих десантников-контрактников в Кировоградской области открыто дело

Киев называет грубым нарушением международных норм фейковые выборы в Севастополе

Сформировавшиеся в Атлантике ураганы "Ирма" и "Хосе" постепенно ослабевают

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Прайс юа
РЕКЛАМА