По факту гибели двоих десантников-контрактников в Кировоградской области открыто дело

Главное управление Национальной полиции в Кировоградской области в понедельник начало уголовное производство по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное общественно опасным способом) по факту гибели двоих военнослужащих в с.Канатово Кировоградского района Кировоградской области в воскресенье, сообщает военная прокуратура Южного региона Украины.

"Установлено, что 10.09. около 22:40 на территории одной из военных частей на Кировоградщине военнослужащий в военном звании "солдат" осуществил 2 коротких очереди в направлении двух военнослужащих этой же части, которые выполняли тренировочные упражнения. Вследствие полученных огнестрельных ранений старший сержант и солдат погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Осмотрено место события, допрошены свидетели, ведутся первоочередные следственные действия. Решается вопрос о сообщении задержанному лицу подозрения в совершении преступления и избрания меры пресечения.

Процессуальное руководство в производстве осуществляет военная прокуратура Кировоградского гарнизона Южного региона.

Как сообщалось, ранее о гибели в Кировоградской области 10 сентября двоих военнослужащих по контракту 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины сообщила пресс-служба ВДВ ВСУ. При этом о деталях и причинах гибели контрактников не сообщалось.