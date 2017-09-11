Amnesty International требует немедленного освобождения Чийгоза

Международная неправительственная организация Amnesty International выступает за немедленное освобождение заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, приговоренного судом в аннексированном Крыму к 8 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба организации в понедельник.

"Несправедливый судебный процесс против А.Чийгоза является кульминацией в ряду сфальсифицированных и демонстративно неправдивых уголовных и административных дел, инициированных оккупационной российской властью против членов крымскотатарского сообщества. Это олицетворение непрерывного преследования активистов, чье единственное "преступление" - яростное сопротивление российской аннексии Крыма", - отметила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.

В сообщении отмечается, что замглавы Меджлиса признали виновным в организации "массовых беспорядков", связанных со столкновениями 26 февраля 2014 года между проукраинскими и пророссийскими протестующими, во время которых погибли двое людей.

"Российская оккупационная власть вновь осуществляет делает репрессии в Крыму, бросая за решетку мужчину, который, по свидетельствам очевидцев и видеозаписям, пытался успокоить толпу, чтобы предупредить насилие", - подчеркнула О.Покальчук.

При этом в Amnesty International Украина указывают, что даже по определению российского уголовного кодекса, согласно которому А.Чийгоза обвинили и осудили, эти события не отвечают критериям "массовых беспорядков".

"А.Чийгоз является узником совести, которого лишили воли исключительно из-за мирной реализации его прав человека. Он должен быть освобожден немедленно и безусловно", - резюмировала О.Покальчук.

Как сообщалось, 11 сентября так называемый Верховный суд Крыма приговорил к 8 годам заключения в колонии заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

А.Чийгоз был задержан 29 января 2015 года в Крыму по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках 26 февраля 2014 года, фактически - за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием крымского парламента, когда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что приговор А.Чийгозу является очередным приговором Российской Федерации, которая на международном уровне признана оккупантом.

Министр юстиции Украины Павел Петренко во время встреч в Совете Европы поднимет вопросы, касающиеся украинских политзаключенных в России и оккупированном ею Крыму, а также вынесения т.н. властями Крыма незаконного приговора зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу.