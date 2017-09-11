Сформировавшиеся в Атлантике ураганы "Ирма" и "Хосе" постепенно ослабевают

Национальный центр США по предупреждению ураганов понизил в понедельник категорию урагана "Ирма", сформировавшегося ранее в Атлантическом океане, до уровня тропического шторма, сообщают американские СМИ.

Кроме того, понижен уровень другого урагана - "Хосе", эпицентр которого на данный момент находится в 400 км от острова Гранд-Терк в Саргассовом море. Ему присвоена вторая категория по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона.

Накануне "Ирма" достиг материковой части штата Флорида. На побережье обрушились гигантские штормовые волны высотой до 4,5 метра, ураган вызвал проливные дожди.

Жертвами урагана "Ирма" в регионе Карибского бассейна стали 25 человек, во Флориде сообщается о четырех погибших.