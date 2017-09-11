Вспышки АЧС зафиксированы в Винницкой, Донецкой и Одесской областях

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) за последние дни получила положительный результат исследования на африканскую чуму свиней (АЧС) в Винницкой, Донецкой и Одесской областях.

Согласно сообщению на сайте Госпродпотребслужбы, в личном подсобном хозяйстве жителя в пгт Зализничное (Винницкая обл.) было зарегистрировано заболевание и гибель свиней.

Кроме того, в личном подсобном хозяйстве жителя с.Ганновка (Донецкая обл.) и ЧП СП "Успех" (Одесская обл.) были зарегистрированы заболевание и гибель свиней.

При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы 8 и 10 сентября установлен диагноз АЧС.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС проведено заседание Государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий при Козятинской, Добропольской и Саратской райгосадминистрациях, решениями которых утверждены планы по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Африканская чума свиней - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Оно передается при прямом контакте больных и здоровых животных через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от АЧС нет.