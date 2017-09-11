Цигикал: Составлены админпротоколы по 6 участникам прорыва границы в "Шегини", еще по 9-ти - в процессе

Протоколы об административном правонарушении при пересечении украинско-польской границы в ПП "Шегини" (Львовская обл.) по шести участникам прорыва уже составлены, еще по девяти, в том числе журналистам, – составляют, заявляет глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

"(Следователи - ИФ) будут определяться, исходя из допроса тех граждан, которые непосредственно присутствовали в пункте пропуска, незаконно пересекли и возвращаются назад в этот пункт пропуска. Сегодня утром мы видим: шесть человек – уже оформлены протоколы об административном правонарушении и направлены в суд, сейчас девять человек - еще оформляются, это в том числе и журналисты", - сказал он на совместном брифинге с главой МВД Арсеном Аваковым в понедельник в Киеве.

Отвечая на вопросы журналистов о том, сколько всего человек незаконно пересекли границу, П.Цигикал указал: "Мы рассматриваем около 60 человек".

Как сообщалось, 10 сентября вечером лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили прибыл в Украину. Его сторонники, которые собрались у ПП "Шегини", прорвали границу с украинской стороны и устроили драку с пограничниками, которых выстроили в транзитной зоне. Тем самым они способствовали М.Саакашвили в пересечении государственной границы группы лиц, в том числе народных депутатов.

Во время инцидента 11 бойцов Национальной полиции и 5 пограничников получили телесные повреждения.