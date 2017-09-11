События

16:34 11.09.2017

Глава Госпогранслужбы заявляет о необходимости установить организаторов беспорядков на "Шегини"

Необходимо установить людей, которые непосредственно призывали к массовым беспорядкам на украинско-польской государственной границе в ходе т.н.прорыва в пункте пропуска "Шегини" в воскресенье, заявил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

На брифинге в Киеве в понедельник он подчеркнул, что одна из статей, по которой расследуется событие на пункте пропуска – препятствование законным действиям вооруженных сил или других воинских формирований.

"Это более тяжкая статья. Тут необходимо смотреть, кто непосредственно возглавлял эту акцию и давал соответствующие команды для массовых беспорядков в пункте пропуска на государственной границе", - сказал П.Цигикал.

Глава Госпогранслужбы также сообщил, что в настоящее время устанавливаются "люди, у которых неизвестно какое гражданство". "Были там лица и грузинской национальности, которые непосредственно вступали в полемику с заместителем начальника регионального управления… это также все видно на видео", - сказал он.

"Сейчас мы анализируем видеоматериалы, которые у нас есть. Это и материалы, которые непосредственно на камерах видеонаблюдения Государственной пограничной службы, Таможенной службы, материалы, которые есть в YouTube. Мы будем устанавливать тех людей, которые устроили этот беспорядок, составлять административные протоколы и направлять в суд по статье 185", - рассказал П.Цигикал.

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