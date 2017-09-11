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16:52 11.09.2017

Порошенко в годовщину терактов в США: Нынешняя борьба Штатов за безопасный мир - это наша общая ответственность

Президент Украины Петр Порошенко в связи с годовщиной терактов в США 11 сентября 2001 года подчеркивает важность совместной борьбы за безопасность в мире и отмечает недопустимость подобных преступлений против человечности.

"11 сентября навсегда врезалось в нашу память ужасными кадрами атаки против гуманности и человечности. Преступление, которое кардинально изменило восприятие безопасности по всему миру. Циничная попытка посеять страх и террор, которая в очередной раз подтвердила силу духа демократического общества", - написал П.Порошенко на странице в "Фейсбуке" в понедельник.

По словам главы государства, не может быть оправдания тем, "кто пытается использовать религиозные чувства для культивирования ненависти и достижения своих грязных политических целей".

"Нынешняя борьба Соединенных Штатов за безопасный мир является не только их собственной борьбой. Это наша общая ответственность и обязанность", - подытожил президент Украины.

11 сентября 2001 года в США произошла серия террористических атак, в ходе которых террористы-смертники на захваченных самолетах атаковали башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне. Кроме 19 террористов, в результате атак погибли 2977 человек.

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