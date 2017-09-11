Участники учений "Рэпид Трайдент-2017" ознакомились с правилами обращения с оружием и техникой

Военнослужащие стран-участниц многонациональных учений "Рэпид Трайдент-2017", которые началась в понедельник во Львовской области, ознакомились с образцами вооружения и военной техники, которое будет использоваться во время маневров, а также с мерами безопасности во время обращения с ним, сообщает Объединенный пресс-центр учений "Рэпид Трайдент-2017".

"Руководители на учебных местах продемонстрировали военнослужащим разных стран украинскую военную технику и вооружение, средства имитации, ознакомили участников учений с правилами пользования взрывчатыми веществами и устройствами, основными условными знаками и сигналами, которые подаются во время практических занятий. Также был проведен инструктаж об условиях использования систем имитации тактических действий MILES. Кроме того, прошел ряд занятий по предоставлению неотложной медицинской помощи потерпевшим в случае получения ранений и травм", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны в понедельник.

Военнослужащим было предоставлено время для того, чтобы под надзором инструкторов повторить все необходимые действия самостоятельно.

Как сообщалось, в понедельник, 11 сентября, на базе Международного центра миротворчества и безопасности (МЦМБ) Нацакадемии Сухопутных войск ВСУ имени гетмана Петра Сагайдачного (с.Старычи, Яворовский р-н Львовской обл.) состоялась официальная церемония открытия украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск "Репид Трайдент – 2017".

В этом году в учениях участвует около 2,5 тыс. военнослужащих из 15 стран мира: кроме Украины и США, к ним привлечены военнослужащие из Канады, Болгарии, Грузии, Эстонии, Италии, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции и Великобритании.

"Репид Трайдент - 2017" продлятся две недели на разных участках военного полигона МЦМБ. В ходе учений военнослужащие будут совершенствовать свои знания и навыки по совместным тактическим действиям в ходе патрулирования, осуществления конвоирования, противодействия самодельным взрывным устройствам.