События

16:23 11.09.2017

Пострадавший при падении самолета на Харьковщине пилот в тяжелом состоянии перевезен в областной центр

Пилот, пострадавший в результате падения самолета НАРП-1 вблизи с.Охоче Харьковской области, в перевезен в Харьков в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи № 4.

"Пострадавший в очень тяжелом состоянии. По состоянию на сейчас (15:20 - ИФ) операция еще не завершена", - сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета в понедельник.

По информации и.о. начальника Нововодолажского отдела полиции Константина Калашника, сообщение о падании самолета поступило в 8:50 понедельника.

"Было установлено, что потерпел аварию самолет, опрыскивавший поля, и пилот этого самолета в тяжелом состоянии доставлен в четвертую больницу (скорой и неотложной помощи - ИФ) Харькова", - сказал К.Калашник журналистам.

Он также сообщил, что пилоту - 55 лет. Он житель Николаева. В результате аварии самолета у пилота открытые переломы обеих ног и правой руки, черепно-мозговая травма и ожоги.

Полиция устанавливает все обстоятельства падения самолета. Решается вопрос о внесении информации о бытии в ЕРДР.

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