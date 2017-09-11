Повестки о даче показаний по инциденту на ПП "Шегини" будут разосланы до конца дня

Повестки с вызовом о даче показаний относительно прорыва государственной границы Украины в пункте пропуска "Шегини" будут направлены участникам событий в понедельник, 11 сентября, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Национальная полиция открыла уголовное производство, и мы настаиваем, чтобы каждый из участников этой акции явился в полицию для дачи соответствующих показаний. Явятся сами – хорошо, нет – соответствующие повестки уже сегодня будут направляться всем участникам этих событий", - сказал министр на совместном с главой Государственной пограничной службы Украины Петром Цигикалом брифинге в Киеве в понедельник.

Министр также настоятельно рекомендовал тем, кто незаконно пересек госграницу в воскресенье, 10 сентября, явиться на пункт пропуска "Шегини" для прохождения оформления таможенного контроля.

Кроме того, А.Аваков подчеркнул, что правоохранительные органы будут действовать строго по закону. "Пограничная служба обратится в судебные инстанции, чтобы зафиксировать нарушение границы со стороны господина Саакашвили по ст. 204 Административного кодекса, затем, вероятнее всего, появятся и другие претензии. Точно также будет квалифицироваться и его нахождение здесь, на территории (Украины - ИФ)", - рассказал глава МВД.

Он не стал анонсировать последующие шаги МВД. "Вы будете их видеть в режиме реального времени", - сказал А.Аваков.