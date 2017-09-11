В квартире многоэтажки в Мариуполе произошел взрыв

Человек погиб в результате взрыва в квартире на 8-м этаже многоэтажного дома в Левобережном районе г.Мариуполя Донецкой области, сообщает Национальная полиция Украины.

"В однокомнатной квартире обнаружено тело ее хозяина 1970 года с травмами головы и конечностей. В результате взрыва выбиты окна. Информации о других пострадавших пока не поступало", - сообщает управление Нацполиции в Донецкой области на странице в соцсети "Фейсбук" в понедельник.

На месте работает следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники. Место происшествия обследуют полиция и специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Причины взрыва и обстоятельства гибели человека устанавливаются.